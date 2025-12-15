阪神・梅野が、神戸市内で岩貞、糸原と「梅野隆太郎プロデュースフレンドリーマッチ野球教室」を行い、来季も「捕逸0」で“お手本”を見せることを誓った。「（実演は）することなかった。ちょっとでも（捕手が）凄いなとか、こういうふうに頑張っているんだな、というのを見せられたのは良かった」野球教室の中盤。この日のために持ち込んだ捕手防具を“フル装備”して梅野が登場した。本塁付近に参加した84人の子供たち