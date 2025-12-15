米大リーグ・カブスの今永昇太投手（３２）、巨人・大勢投手（２６）、楽天・早川隆久投手（２７）ら現役のプロ野球６選手が１４日、都内で開催されたトーク形式のコーチングイベント「ＴＨＥＢＡＳＥＢＡＬＬＩＮＴＥＬＬＩＧＥＮＣＥ２０２５」に参加した。今永は大勢の日本最速となる球速１７０キロ到達へ太鼓判を押し、大勢も夢の大台へ意気込みを示した。トークイベントでは、マウンドで揺らぎを見せない強靱（きょう