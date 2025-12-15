お笑いコンビ「なすなかにし」の那須晃行（45）が14日に放送された日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜後10・00）に出演。VTRで登場した妻でタレントの濱田准の様子に驚く場面があった。妻・濱田がVTRで登場した。「おきき〜准だよ〜!元気にしてる!」と那須のあだ名を叫びつつ明るくあいさつしてスタジオを笑わせた。だが、23年12月に脳梗塞で緊急のカテーテル手術を受けた那須の状況について聞かれると様子が一変した。