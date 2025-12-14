米ドル円相場の動向に影響を与えそうな「先週（12月8日〜12月12日）の米国経済の動き」について、東京海上アセットマネジメントが解説します。先週は、日本の実質GDPや米国のJOLTS求人数などに注目日本：GDP速報下方修正…住宅投資反動でマイナス2025年7-9月期の実質GDP（2次速報）は前期比年率▲2.3％と、1次速報の同▲1.8％から下方修正されました（図表1・2）。［図表1］先週の主要経済指標 出所：Bloomberg（注）12日10時時点