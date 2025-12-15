ステンレス鋼材の卸売を手がける新潟県燕市の遠藤ステンレスが、新潟地裁三条支部より、破産手続きの開始決定を受けたことがわかった。 民間の信用調査会社・帝国データバンク新潟支店によると、1987年7月に設立された遠藤ステンレスは、ニッケル系、クローム系のステンレス鋼材を取り扱い、薄板を主体として一次加工も含めた付加価値商品を販売するほか、計量スプーン、おたま、スプーンなど自社で企画