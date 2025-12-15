来年開催される北信越高等学校選抜放送大会を前に14日、新潟市中央区で特別講習会が開かれました。講習会では県大会のアナウンス・朗読部門を勝ち抜いた県内の高校生10人にＮＳＴの飛田厚史アナウンサーが発声方法や読み方のコツなどを指導。また個別レッスンも行われ熱心にアドバイスを聞く生徒の姿が見られました。【参加した生徒は】「今回でより豊かな表現が学べたと思う」北信越高等学校選抜放送大会は来年2月に富山県