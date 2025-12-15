ラジコの１５周年ＰＲ大使に就任した太田さん（左）＝１日、東京都内全国のラジオ番組をインターネットで配信する「ｒａｄｉｋｏ（ラジコ）」（東京）が１２月、会社設立とサービスの本格運用から１５周年を迎えた。１日の記者会見でお笑いコンビ「爆笑問題」の太田光さんの１５周年ＰＲ大使就任が発表され、太田さんは「その人の『人となり』が一番伝わるのはラジオ。ＰＲ大使として、この楽しさをさらに広めていきたい」と語っ