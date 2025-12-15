【モデルプレス＝2025/12/15】タレントの高崎かなみが、12月15日発売の「週刊プレイボーイ」（集英社）52号に登場。美しいボディを披露している。【写真】28歳美人タレント、4年前”限界ショット”に挑戦した姿◆高崎かなみ、美ボディ披露「ミスジェニック」初代グランプリ、「サンスポGoGoクイーン」初代グランプリなど、数々のタイトルを獲得しており、“無敵のグラドル”として人気を博す高崎。1st写真集「カナミノナカミ」（集