阪神にドラフト３位で指名された岡城快生外野手（２２）＝筑波大＝は１４日、憧れの赤星憲広氏を目標にシーズン５０盗塁を達成することを誓った。スピードスターの意志を継承する。岡城は甲子園歴史館を訪問し、印象に残ったＯＢの展示について赤星氏を挙げた。「盗塁という面では参考にさせていただきたい。一つの目標として頑張っていきたい」と背中を追う決意を固めた。赤星氏は虎のリードオフマンとして通算３８１盗塁、