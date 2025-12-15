¡Ú¥Ö¥ê¥¹¥Ù¥ó¡Ê¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡Ë£±£´Æü¡á±±°æ¶³¹á¡Ûµð¿Í¤ÎÀÐÄÍÍµØ¹ÆâÌî¼ê¡Ê£±£¹¡Ë¡¢¹Ó´¬ÍªÆâÌî¼ê¡Ê£²£²¡Ë¤é¤¬£±£±·î¤«¤é¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡¦¥¦¥£¥ó¥¿¡¼¥ê¡¼¥°¡Ê£×£Ì¡Ë¤Ë»²Àï¤·¡¢¥¢¥Ç¥ì¡¼¥É¡¦¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤Î°ì°÷¤È¤·¤ÆÊ³Æ®Ãæ¡£¹ë¤ÇÉð¼Ô½¤¹Ô¤Î¥ê¥¢¥ë¤òµð¿Í¥Õ¥¡¡¼¥àÃ´Åö¤Î±±°æ¶³¹áµ­¼Ô¤¬¡Ö¸«¤¿¡×¡£¡ö¡ö¡ö°ìÂÎ´¶¤¬¤¹¤µ¤Þ¤¸¤«¤Ã¤¿¡££±¾¡¤Î¤¿¤á¤ËËÜµ¤¤Ç²ù¤·¤¬¤ê¡¢ËÜµ¤¤Ç´î¤Ö¡£Ã»´ü´Ö¤Ç·ëÀ®¤µ¤ì¤¿¡ÈµÞÂ¤¥Á¡¼¥à¡É¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿