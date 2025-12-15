巨人・大勢投手（２６）が１４日、直球の自己最速更新に意欲を示した。都内でカブス・今永昇太投手（３２）とのトークショーに出演。現在ＭＡＸ１６０キロを誇る右腕だが、２３年ＷＢＣでも共闘した先輩左腕から「冗談抜きで１７０キロぐらいは出ると思う」と太鼓判を押され「頑張ります」と返答した。自己最多６２登板で最優秀中継ぎ投手賞を獲得した今季から、５年目の来季はさらに進化した姿を見せると誓った。約１時間の濃