今季限りでＤｅＮＡの監督を退任した三浦大輔氏（５１）が１４日、横浜市内でのトークショーに林琢真内野手（２５）、石上泰輝内野手（２４）と登壇した。三浦前監督は今季著しい成長を遂げた若手２人にエールを送った。三浦氏は、今季最も印象に残った試合として、劇的勝利を収めたＣＳファーストＳ第２戦を挙げた。１点を追う延長十一回２死走者なしから、石上の内野安打と二盗を足場に、林が同点打を放ってサヨナラをお膳立