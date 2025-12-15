◆ショートトラック全日本選手権最終日（１４日、東京辰巳アイスアリーナ）男女１０００メートルが行われ、女子は長森遥南（２３）＝アンリ・シャルパンティエ＝が１分３４秒７４で優勝し、１３日の５００、１５００メートルに続き、１８大会ぶりの女子３冠を達成した。来年２月のミラノ・コルティナ五輪で残り２枠だった女子代表争いの激戦を制し、逆転で滑り込んだ。女子は長森、渡辺碧（あおい、２６）＝トヨタ自動車＝が