広島の新入団選手9人が、15日の入団会見を前に広島入りした。ドラフト4位・工藤泰己投手（22＝北海学園大）は、北海（北海道）時代に師事した平川敦監督（54）の息子で、同1位の蓮外野手（21）との共闘を誓った。高校時代から友人関係の同期とともに、1年目からの活躍を恩師に届ける。北の大地から初めて広島を訪れた工藤は、「実感が湧いている」と言った。15日の新入団選手発表会でユニホームに袖を通すのを心待ちにし、同郷