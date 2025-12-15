ミャンマーで今月末から実施される予定の軍事政権主導の総選挙をめぐり、軍の報道官は「ミャンマー国民のための選挙であって国際社会のためのものではない」と述べ、国際的な批判に反論しました。2021年のクーデターで国の実権を握ったミャンマー軍のゾー・ミン・トゥン報道官は、14日に開いた記者会見で軍が主導する総選挙に言及しました。国際機関や人権団体などからは、自由で公正な選挙とは言えない「見せかけの民政移管だ」と