阪神は１４日、来季のチームスローガンが「熱覇（ねっぱ）」に決まったことを発表した。球団初のセ・リーグ連覇を目指すシーズンを、情熱と熱い思いをもって戦い抜くという決意のフレーズ。金色を基調としたロゴには、「Ｆｕｅｌｙｏｕｒｐａｓｓｉｏｎ（情熱を燃やせ）」という英語の文言と、燃え盛る炎と“虎の眼”を表現したシンボルも添えられる。藤川監督が最終決定したという新スローガン。誕生までの経緯について事