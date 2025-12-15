歌手の小林幸子さんが14日、東武ホテルレバント東京で行われた「子ども食堂クリスマスチャリティーイベント」に登場し、ビンゴ大会などで子どもたちと盛り上がりました。 【写真を見る】【 小林幸子 】盟友・美川憲一にエールお揃いのキャンドルを灯しながら“ しぶとくいくわよ！ ”イベント後、会見に応じた小林さんは″子どもの笑い声、それから笑顔！何物にも代えがたいですね。いいなと思って自分も子どもに帰っ