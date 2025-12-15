俳優の香川照之の母で、俳優の浜木綿子（９０）が「週刊女性」で、自身初の週刊誌連載をスタートすることが１４日、分かった。１６日発売の同誌で“０回目”（プロローグ）が掲載される。雑誌や週刊誌での連載は初めてで、約７０年の歴史を持つ同誌の中でも最高齢連載になるという。タイトルは「９０歳今が愉しいひとり暮らし」で、語り下ろしのエッセー。０回目には「実は私、お芝居を演じていて『楽しい』と思ったことが一