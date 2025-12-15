北京では12日、強い寒気の影響を受け、今年の冬に入ってから初めてまとまった降雪が観測された。人民網が伝えた。故宮博物院内では、赤い壁と黄色い瓦が白い雪に映えて、いっそう静けさを増していた。北京の中心を南北に貫く中軸線上には、南から北へと建築群が並び、屋根や軒先に積もった雪がアクセントとなり、歴史的建造物の構造美をいっそう引き立てていた。降雪の中でも観光客は秩序正しく故宮を鑑賞し、多くの人が立ち止まっ