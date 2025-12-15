人生最重量で新人王へ突っ走る――。ソフトバンク・前田悠が14日、FBS福岡放送の「夢空間スポーツ」で初の生出演。現在の体重が入団時より11キロ増の89キロに到達したことを明かし、来季目標を「まだ、チャンスのある新人王です」と明かした。プロ2年間で通算14回1/3と新人王規定の30イニングを下回っており、権利はある。実現させれば19年の高橋礼以来球団7年ぶりだ。12月から背番号「41」でつながるメッツ・千賀と合同自主ト