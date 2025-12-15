歌手の小林幸子（72）が14日、東京都墨田区で行われたクリスマスチャリティーイベントに、同区が地盤の衆院議員の松島みどり首相補佐官とともに参加した。小林は同区の子ども食堂に通う子供たちと交流。サンタの帽子をかぶった小林は「赤鼻のトナカイ」を歌って喜ばせた。12月に入って気温もぐんと下がり「健康には気をつけている」。親友でもある歌手の美川憲一（79）のパーキンソン病公表については驚いたというが「昨日も