ソフトバンクの城島健司チーフ・ベースボール・オフィサー（CBO＝49）が13日（日本時間14日）、V旅行先のハワイで、ドラフト1位指名した佐々木麟太郎内野手（20）を直接視察に出向き徹底マークを続けていくことを明かした。来年6月ごろまで米スタンフォード大でプレー予定。城島CBO自らが渡米し“ジョーの目”でプレーを分析する。入団の吉報に備えて“金の卵”の成長曲線や育成方法を探っていく。米国本土からは遠く離れてい