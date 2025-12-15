女優浜木綿子（90）が、12月16日発売の「週刊女性」で、初のエッセー連載を執筆している。「“0回目”（プロローグ）」同日発売分に掲載されることになり、主婦と生活社が14日、発表した。浜が雑誌や週刊誌で連載を担当するのは初めて。連載タイトルは「90歳今が愉しいひとり暮らし」で、語り下ろしエッセーになる。ローマならぬ「老婆の休日」をテーマに、今年90歳の卒寿を迎えた浜が、「ゆるゆるとしながらも、日々の暮らしを