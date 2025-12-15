12月15日（月）の交通取締情報 ＜午前＞国道219・・・人吉市西間下町（携帯電話・シートベルト）国道219・・・球磨郡あさぎり町免田西（携帯電話・シートベルト）  ＜午後＞国道57・・・阿蘇市一の宮町宮地（歩行者妨害）国道265・・・阿蘇郡高森町高森（スピード違反）  ＜夜間＞夜間の交通取締情報はありません。  ＊「交差点違反」とは信号無視、一時不停止、歩行者妨害等交差点における