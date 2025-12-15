Ｊ１神戸は１４日、今季まで広島の監督を務めたミヒャエル・スキッベ氏（６０）が２０２６年シーズンから監督に就任すると発表した。また、今季まで広島のコーチだったセハット・ウマル氏（４３）がヘッドコーチとなることも発表された。ドイツ出身のスキッベ氏は同国代表コーチ、ドイツ１部・ドルトムント監督などを歴任して、２２年から広島を率いてルヴァン杯で２２、２５年優勝、今年２月には神戸を下して富士フイルム・ス