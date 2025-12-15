衆院政治改革特別委員会は１５日、企業・団体献金を見直す与野党の３法案を巡り、参考人質疑を行う。１７日の会期末が迫る中、与野党の意見の隔たりは大きく、会期内の成立は困難視されている。（中山潤、荒木香苗）「参考人（質疑）をやること以外何も連絡がない。与党は、会期内にどこまで何をするのか明確に示してほしい」国民民主党の玉木代表は１３日、鹿児島市で記者団にこう語り、審議が進まない状況に不満を漏らした