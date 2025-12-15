現役ドラフトでソフトバンクから楽天へ移籍する佐藤直が、福岡市内のスパムおむすび店で一日店長を務めた。15日が新天地の入団会見で、6年間在籍したホークス戦士としての最終日となった。店頭で5時間近くファンと交流し、感謝を伝えた。「ホークスでの経験を生かし、レギュラーになって福岡遠征で戻ってきたい。まずは野球に集中していく。真面目キャラでいきます」。得意の盛り上げ役を控えることを誓っていた。