歌手小林幸子（72）が14日、東京・錦糸町の東武ホテルレバント東京で「子ども食堂クリスマスチャリティーイベント」に参加した。招待された60人の子供たちの前に真っ赤な衣装に帽子をかぶった“幸子サンタ”として登場。ビンゴ大会、じゃんけん大会で、クリスマスソングの「赤鼻のトナカイ」を歌って拍手を浴びた。夜には同所で、クリスマスディナーショーを行って「皆さまに喜んでいただけるように頑張ります」と「雪椿」「とま