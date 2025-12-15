インスタグラムを更新バレーボール女子の元日本代表・栗原恵さんが13日、自身のインスタグラムを更新。有名人との2ショット写真を公開し、ファンから様々な声が上がった。栗原さんは「連日会えて嬉しかったし楽しかったー！クラシックに触れる素晴らしい機会をありがとうまたすぐに」として笑みを浮かべる写真を投稿した。隣にいるのは、俳優・木村拓哉さんと歌手・工藤静香さんの長女で、フルート奏者兼モデルのCocomi