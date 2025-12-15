エンゼルス・菊池雄星投手（３４）が１４日、岩手・金ケ崎町で小学４〜６年生を対象とした野球教室を行い、地元・岩手の「野球王国」への思いを口にした。野球教室は屋内で行われたが、外では雪が降り、気温は０度前後。大谷らを輩出した水沢リトルなど６０人の小学生に半ズボン姿でノックを打ち、助言も送った左腕は「非常に能力が高い選手がたくさんいた。岩手の野球はこれからさらに盛り上がると確信した」と感心し、うれし