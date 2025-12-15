２４年から２軍の公式戦に参入しているオイシックスは１４日、今季まで巨人の２軍監督を務めた桑田真澄氏（５７）が来季から「チーフ・ベースボール・オフィサー（ＣＢＯ）」に就任すると発表した。技術指導だけでなく球団運営にも携わる見通しで、１８日に都内で会見が行われる。桑田氏は現役時代に通算１７３勝（１４１敗）、最優秀防御率２度、ＭＶＰ、最多奪三振、沢村賞を各１度受賞。引退後は評論家活動の傍ら、早大大学