◆Ｊ３・ＪＦＬ入れ替え戦第２戦沼津１−１滋賀（１４日、愛鷹）サッカーＪ３・ＪＦＬ入れ替え戦の第２戦が１４日に行われ、ＪＦＬ２位の滋賀が、Ｊ３・２０位の沼津と敵地で１―１で引き分け。２戦合計４―３で制し、同県初のＪリーグ入りとなる来季Ｊ３昇格を決めた。これで、Ｊ１〜Ｊ３まで６０クラブのＪリーグ経験がない県は２４年シーズン後にＪＦＬに降格した岩手を除き、現在は福井、三重、和歌山、島根の４つだけとな