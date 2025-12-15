オリックス・東晃平投手（２６）が１４日、来季へ「絶対復活」の誓いを立てた。この日、２６歳の誕生日を迎えた右腕はかつて「負けない男」と注目された一人。今季１勝の現実を受け止め、強い覚悟を打ち明けた。「来年がダメなら、厳しい立場になる。２年分を取り返せるように、とにかく１軍で活躍しないといけない」。３勝だった昨年８月に続き、１１月に右肘の手術を受けた。万全を期す方針のため、来年１月にキャッチボール