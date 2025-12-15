オリックス・太田椋内野手（２４）が「オリのダルさん」を目指すことを誓った。１４日、大阪・羽曳野市内で野球教室に参加し、約４０人の少年少女と交流。「もっと野球をしてくれる人が増えたら…」と生まれ故郷で、日米通算２０８勝のダルビッシュ（パドレス）に近づく日を夢見た。「羽曳野といえばダルビッシュさん。そこに太田椋、と付け加えてもらえたら」。２４歳の成長株にとって、１４学年上の「ダルさん」は同郷の大ス