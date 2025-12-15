歌手の小林幸子が１４日、東京・墨田区の東武ホテルレバント東京で行われたクリスマスパーティーに出席した。サンタクロースをイメージした赤のセットアップ姿で登場。歌手としてだけでなく、子ども食堂支援、農業に携わっていることから実現したイベントで、参加した子供たちとビンゴ、じゃんけんで交流。「子どもの笑い顔、笑顔は何にも代えがたい。自分も子どもになった気分」とお茶目に振り返った。今月５日に７２歳を迎