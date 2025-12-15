歌手の小林幸子が１４日、都内でクリスマスチャリティーイベントを行い、１０日に復帰会見を行った歌手の美川憲一に言及した。美川とは「２人でおそろいのキャンドルを持っている。お互い頑張ろうねと。連絡もしょっちゅうしている」という間柄。美川からはこの日、愛知県内で行われた復帰公演に向けて「昨日のうちに前乗りして準備している」と連絡が入ったそう。小林も「元気ですよ。（闘病当初は）病気をしたことがなくて落