フリーアナウンサーの有働由美子が、MCを務めるMBSテレビ『おしゃべり小料理ゆみこ』が30日（後2：40※関西ローカル）に年末95分スペシャルを放送するのに先立って、10日に大阪・茶屋町の同局で囲み取材に応じた。レギュラー化して7ヶ月を経た現在の心境を語った。【写真】大ファンである阪神のタイガース選手の来店に喜ぶ有働由美子アナ