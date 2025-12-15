気象台は、午前4時51分に、暴風警報を浦河町、様似町、えりも町に発表しました。【警報エリアを確認】【暴風警報】北海道・浦河町、様似町、えりも町に発表 15日04:51時点日高地方では、15日昼前から15日夕方まで暴風に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■室蘭市□なだれ注意報16日にかけて注意■苫小牧市□なだれ注意報16日にかけて注意■登別市□なだれ注意報16日にかけて注意■伊達市伊達□なだれ注意報16