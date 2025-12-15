◇スピードスケート・ショートトラック全日本選手権最終日（2025年12月14日東京辰巳アイスアリーナ）ミラノ・コルティナ五輪代表の最終選考会を兼ねて行われ、女子1000メートルは長森遥南（23＝アンリ・シャルパンティエ）が優勝し、前日の500メートルと1500メートルを含めて3冠を達成して五輪代表に選出された。渡辺碧（26＝トヨタ自動車）、男子の岩佐暖（29＝きらぼし銀行）も選ばれ、既に確実となっていた男女各3人を含