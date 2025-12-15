お笑いコンビ「なすなかにし」の中西茂樹（48）が14日に放送された日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜後10・00）に出演。相方・那須晃行（45）が脳梗塞で倒れた当時を振り返った。23年12月に脳梗塞で緊急のカテーテル手術を受けた那須。当時について、那須の妻から脳梗塞で倒れた連絡を受けた中西は「最初は全然信じられなくて」と受け入れることができなかった。また「ドッキリと思った。絶対ドッキリや…って」と疑っ