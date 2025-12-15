決勝が行われ、男子は1月の冬季Xゲーム覇者の荻原大翔（20＝TOKIOインカラミ）が180・25点で今季初勝利、通算3勝目を挙げた。2位には木村葵来（きら、21＝ムラサキスポーツ）が入り、日本勢がワンツーフィニッシュ。2人は全日本スキー連盟（SAJ）が定めるミラノ・コルティナ五輪派遣基準の最上位項目を満たし、初の代表入りを確実にした。女子は鬼塚雅（27＝ISPS）が優勝し、W杯の種目別優勝も決めた。名前のごとく、キッカー