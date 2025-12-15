◇NTTジャパンラグビーリーグワン1部第1節埼玉46―0BL東京（2025年12月14日東京・味の素スタジアム）2試合が行われ、昨季4位の埼玉が3連覇を狙うBL東京を46―0で破り、開幕戦を圧勝で飾った。HO坂手淳史主将（32）らFW陣がディフェンスの強さを発揮し、攻撃力を持ち味とする王者を完封。SO山沢拓也（31）が計10本のゴールを全て決めて26得点を叩き出し、4季ぶりの王座奪還へ最高のスタートを切った。静岡は横浜を39―27で