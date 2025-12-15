国内プロゴルフの男子（JGTO）、女子（JLPGA）、シニア（PGA）各ツアーの賞金ランク上位者らによる6人制の団体対抗戦、日立3ツアーズ選手権は14日、千葉県の平川CCの9ホールで行われ、16ポイントを獲得した女子が3大会連続9回目の優勝を飾った。初出場の菅楓華（20＝ニトリ）がMVPを受賞した。降雨によるコースコンディション不良で前半のフォアボール方式が中止となり後半のフォアサム方式のみ実施。2位は12ポイントの男子、3位