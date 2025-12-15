急速に発達する低気圧の影響で、きょうの北日本や北陸は大荒れの天気となる見通しです。北海道は広く大雪となっていて、午後6時までの24時間にオホーツク海側で80センチ、太平洋側東部と日本海側北部で60センチの雪が降ると予想されています。釧路市民「めっちゃ重い。明け方にも、すごい降るんですよね」新千歳空港ではきのう、160便ほどが欠航。夕方には、成田から到着したジェットスター115便が、誘導路上でおよそ3時間動けなく