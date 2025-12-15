【11R】今年5月27〜29日の弥彦F1決勝を捲りで制しS級初優勝を飾った昼田宗一郎が、その後も順調な足取りだ。直前の佐世保G3（4〜7日）は二次予選で清水裕友―山下一輝の山口コンビを連れ果敢に逃げたが、8着に沈み、無念の敗退。それでも動きは上々だった。「佐世保の後もいつも通りの練習。脚は変わらない。三宅（達也）さんと決まるよう行けるところを踏む」と戦法に迷いはない。ベテラン三宅も健在。3番手の大西祐、中