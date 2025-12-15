メ～テレ（名古屋テレビ） 2025年12月15日午前04時03分ごろ、能登半島沖を震源とする最大震度3の地震が発生しました。 岐阜県内では震度1の揺れが観測されています。 最大震度3を観測したのは石川県です。 この地震による津波の心配はありません。 震源の深さは10km。地震の規模を示すマグニチュード（M）はＭ４．７と推定されます。 岐阜県 【震度1】 高山市 飛騨市 下呂市 白川村 大垣市 瑞穂市 養老