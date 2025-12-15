爆風スランプが、2026年8月11日に35年ぶりの日本武道館公演を開催することを発表した。2024年8月25日にデビュー40周年を迎え再集結し、26年ぶりの新曲をリリースした爆風スランプ。カラオケで歌い継がれている楽曲「大きな玉ねぎの下で」を生み出し、日本武道館の擬宝珠を“玉ねぎ”と呼んだ張本人である彼らが、35年ぶりに日本武道館のステージへ帰ってくる。2024年、即完売した再集結ツアーのファイナルで「いつとは言わないが”