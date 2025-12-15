ダイヤモンドバックスが、レンジャーズからＦＡになっていたメリル・ケリー投手と総額４０００万ドル（約６２億円）の２年契約で合意と１４日（米１５日）米各メディアが伝えた。ケリーは２０１０年のドラフト８巡目でレイズに指名され、２０１５年から韓国プロ野球ＳＫで４年間で４８勝と実績を積んで２０１９年米国に戻り、ダイヤモンドバックスでメジャーデビュー。いきなり１３勝。２０１３年にはワールドシリーズで勝利投