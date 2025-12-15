嵐の相葉雅紀（４２）が２１日に放送されるＮＨＫ総合「ダーウィンが来た！奇跡！逆転！仰天！“絶滅”からの復活劇スペシャル」（後７・３０）に出演することが１４日、分かった。番組では絶滅危惧種生物の復活劇が、世界各地で起き始めていることを紹介。アフリカ・モザンビークで壊滅状態となった生態系を復活させるプロジェクトが進行していることを知った相葉は「夢のある話で、見ていてワクワクしました」と語った。他