お笑いコンビ「なすなかにし」の那須晃行（45）と中西茂樹（48）が14日に放送された日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜後10・00）に出演。コンビを結成した理由を明かした。いとこの間柄で幼少期から毎日1時間も電話するほど仲が良かったという。毎日電話していた理由について那須は「僕が本当に大好きなお兄ちゃん。中々会えない大好きなお兄ちゃん。でも声が聞きたい。温もりが欲しい」と一人っ子だったこともあり「大